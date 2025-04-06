Необходима курсовая работа на тему 'Станок токарно-винторезный 16В20' для специальности 'Монтаж Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования'. Работа должна соответствовать ГОСТу и методическим указаниям, включать нормконтроль и формулы расчета фундаментов.
Курсова робота. Предмет Схемотехніка
Необхідно написати курсову роботу на тему «Проектування блоку пам'яті 7420К на BS616UV2011 та AT49SN3208 з описом процесора AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX». Обсяг роботи до 15 сторінок. Оригінальність роботи: 70%. Методичні матеріали надано. Креслення робити через «Kompas». Термін виконання - до 7 травня.
треба зробити тільки 1 Аналіз технічного завдання 2 Розробка схеми пристрою 2.1 Розробка блоку ОЗП 2.2 Розробка блоку ПЗП 2.3 Розробка пристрою вибору мікросхем пам'яті 2.4 Розробка модуля пам'яті креслення робити через kompas 2.5 Розрахунок потужності споживання модулем пам'яті
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