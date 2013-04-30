Курсовая -2 параграфа по психологии

это пункты в содержании, пожелания: 12 мальчиков, 12 девочек в исследовании, объем желательно 4-5 страниц один параграф

1.4. Организация и методы исследования особенностей развития воображения мальчиков и девочек младшего школьного возраста……

1.5. Эмпирическое исследование особенностей развития воображения мальчиков и девочек младшего школьного возраста.....

дисциплина психология; тема:Гендерные особенности воображения детей младшего школьного возраста; срок горит

2 параграфа эксперементальной главы.

.мне нужно всего 2 параграфа.возраст детей 8 лет,

База исследования: МБОУ СОШ № 28 г. Мытищи Московской области.Также к методикам исследования нужны приложения и небольше 3-4 методик.