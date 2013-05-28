Курсовая 2 - Психология и педагогика

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Завершен6 заявок154 просмотра

Вид работы: Курсовая

Предмет: Психология и педагогика

Тема работы: Пcиxoлогичecкие ocoбенности paзвития пoдвижных игp у дeтeй млaдшeго возpacта

Количество страниц: 40

Срoк сдачи: 11 мая

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$45
10 дней
Приятно иметь дело с профессионалом!
Владимир, спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад