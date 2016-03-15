Курсовая

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Закрыт1 заявка70 просмотров

Курсовая по оперативно - розыскной деятельности, 30 страниц. Содержание, введение, главы, заключение, список использованной литературы, с правильным оформлением. 

Цена: 400-500руб

Тема: Основания и условия проведения оперативно-розыскной мероприятий

9 лет назад
guest_14580496222067
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9 лет назад

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