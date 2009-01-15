Раскрыть 2 и третий вопросы по плану по 2 лекарственным препаратам

сегодня

? 1.Общая характеристика ксенобиотика:

o название (тривиальное и систематическое),

o химическая природа,

o физико-химические свойства,

o применение,

o класс токсичности,

o токсикометрические параметры,

o клинические признаки при отравлении,

o стадии отравления,

o методы детоксикации,

o обоснование применения антидотной терапии.

? 2.Токсикодинамические характеристики ксенобиотика:

o молекулярные механизмы формирования токсического эффекта,

o влияние на токсичность физико-химических свойств токсиканта (устойчивость ?G, растворимость, характер химических связей, электролитическая диссоциация), кислотно-основные свойства, липофильность и др.) и параметров (рН, Е, полярность и др.) среды,

o количественная корреляция структура – активность,

o зависимости доза – ответ,

o комбинированная токсичность,

o сочетанные воздействия с физическими факторами среды.

? 3.Токсикокинетические характеристики

o токсикокинетические модели при оценке токсичности,

o кривые концентрация-время, AUC для ксенобиотика,

o константы скорости абсорбции, распределения, биотрансформации, экскреции

o ксенобиотика,

o периоды полупревращений,

o объем распределения,

o клиренс,

o механизмы биотрансформации (реакции 1-й и 2-й фазы).

? 4.Вопросы аналитической ткосикологии

4.1.Методология проведения клинико-токсикологического анализа

o отбор проб биоматериала у живых лиц или извлечение органов и тканей из трупа,

o изолирование ксенобиотика (физико-химические характеристики экстракции, минерализации, микродиффузии, перегонки с водяным паром и др.).

4.2. Методы идентификации (физико-химическое обоснование, химические реакции).

4.3.Методы количественного определения (кратко сущность метода и аналитические характеристики при его применении – чувствительность, предел обнаружения, точность, воспроизводимость, селективность, основы статистической обработки результатов анализа).