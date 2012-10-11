Курсовая Административное право

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Завершен3 заявки115 просмотров

Тема: Санитарный осмотр грузов как вид административно-правового предупреждения.

Объем работы (стр): 20-25

срок 20 сентября

оригинальность 75%, отчет скинуть вместе с курсовой

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$40
6 дней
Спасибо за работу, буду обращаться еще.)
Сотрудничеством довольна на 100% Анна, спасибо!

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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