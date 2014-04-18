Курсовая АХД

Диплом для колледжа объем 50 страниц+список литры и приложения сдача по главам до 20 мая план требует согласования АП 75%
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вариант №2 и 10( два курсовых)
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