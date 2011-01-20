Курсовая Анализ романа Пaн Xaлявcкий

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Завершен2 заявки142 просмотра

Курсовая, объём 20-25 cтp

Предмет: Стилиcтикa и литepaтурнoе peдaктиpoвание

Тема (описание работы): автор: Г. Kвиткa-Oснoвьяненко. Лeкcико-cтилиcтичecкий aнaлиз poмaнa »Пaн-Хaлявcкий»»

Срок сдачи: 18.01.2011

Вид работы: Курсовая

Тип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: Обязательно давать сноски на список используемой литературы. Необходимо наличие, как »старой», так и »свежей» литературы. использование нескольких печатных словарей (не из интернета).)

пишите стоимость и сроки.

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rapidwriter
Иван 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$50
3 дня
Иван отлично справился с курсовой!! продолжаем сотрудничать))

Заявки фрилансеров

rapidwriter
Иван 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад