Взаимодействие культуры и природы – это одна из проблем культурологии и философии культуры. Общеизвестно, что само слово «cultura» возникло как оппозиция понятию «natura» – природа. Однако такое противопоставление не вполне корректно. Природа и культура едины ...
Курсовая-Английская филология
Курсовая-Английская филология ( сама работа на русском языке). Тема свободы в творчестве Т. Стоппарда (на предмете пьес "Ночь и день" и "Настоящее")
50 страниц;
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