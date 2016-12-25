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Курсовая – Английский язык
тема – флоронимы в английской поэзии и прозе Эмилии диккенс
СТРАНИЦ – 30
ШРИФТ – 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ – 60%
КРАЙНИЙ СРОК – 25.12.2016
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сроки – чем раньше, тем лучше! У меня во вторник защита. Надо до нее показать курсач. А до завтра хотя бы введение Или 1 главу! название глав уже имеется. 1 глава – флоронимы в английской языковой картине мира 1.1 понятие картины мира 1.3 классификация флоронимов в англ. Яз. Выводы по 1 главе 2 глава – флоронимы в произведении э. Диккенс 2.1 группы флоронимов
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