Курсовая – Английский язык

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тема – флоронимы в английской поэзии и прозе Эмилии диккенс 

СТРАНИЦ  – 30 

ШРИФТ  – 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ – 60% 

КРАЙНИЙ СРОК – 25.12.2016 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сроки – чем раньше, тем лучше! У меня во вторник защита. Надо до нее показать курсач. А до завтра хотя бы введение Или 1 главу! название глав уже имеется. 1 глава – флоронимы в английской языковой картине мира 1.1 понятие картины мира 1.3 классификация флоронимов в англ. Яз. Выводы по 1 главе 2 глава – флоронимы в произведении э. Диккенс 2.1 группы флоронимов

8 лет назад
nik0lka
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Был
8 лет назад
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