Курсовая: База данных.

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Завершен3 заявки153 просмотра

Здравствуйте.

Нужно курсовая.

Тема: База данных.

Задание в файле.

Цена 1000р

Срок 2-3 дня.

Ждем ваших заявок.

С уважением фирма Счастливый Студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$35
3 дня
Как всегда все в лучшем виде. Спасибо вам Елена за работу. Вы не только красавица,но еще и Профи с большой буквы. Советуем всем. С уважением фирма Счастливый Студент.
Очень рада плодотворному сотрудничеству и с удовольствием ожидаю его продолжения! + 10 баллов!

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
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