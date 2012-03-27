Курсовая БД

Имеется база данных Access

Постановка задачи, которая решается в базе данных «Ремонтная ведомость»:

В транспортной фирме работает авторемонтная мастерская, обслуживающая автомобили фирмы.

Периодически автомобили поступают в ремонт. На каждый факт ремонта составляется ремонтная ведомость. На каждый ремонт расходуются запчасти.

Учет расходуемых запчастей ведется в таблице «Используемые запчасти».

Нужно сделать описание к работе по плану:

1. Откройте схему данных базы данных Ремонтная ведомость, приведите ее в порядок. Сохраните снимок экрана (схемы данных). Вставьте его в выполняемое задание.

2. Рассмотрите схему данных базы данных и опишите виды отношений между двумя информационными

объектами:

а). Ремонтная ведомость – Водители;

б). Ремонтная ведомость – Используемые запчасти;

в). Используемые запчасти – Механики.

3. Назовите ключевое поле таблицы Запчасти и его характеристики. Можно использовать снимки экранов.

4. С каким полем из таблицы Используемые запчасти связано ключевое поле таблицы Запчасти? Каковы его свойства?

5. Опишите поля таблицы Водители.

Срок исполнения до 4 дней