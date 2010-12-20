Курсовая бизнес-планирование 3248

См. приложение

Надо исправить готовую работу.

"Лит-ры оформлена не верно. См. правила оформления 2. Есть четкий план написан ручкой. Должно быть точно так же. У Вас не так. 3. Конкурентная стратегия такой не вижу 4. Система управления нет 5. Кадры и управление ими не вижу. Четко названия должны быть как в плане 6. В методичке написано строго главы 2 штуки. А ручкой указаны какие подпункты должны быть. У Вас не вижу разделение на главы. 7. Не вижу заключения 8. Смотрите картинку 5 прложена там указано что конкретно должно быть в плане. То что Вы написали не подходит"