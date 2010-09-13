Курсовая бух учет

Практика по логопедии в ДОУ на тему: ДИСГРАФИЯ в дошкольном возрасте. Надо приложить: 2 речевые карты детей с дисграфией, 1 псих-пед хар-ка ребенка с дисграфией ... конспекты занятий с детьми с дисграфией, ...работу с родителями, ...какую-нибудь памятку для родителей или ...рекомендации, отчет ...