Курсовая, бух. учёт и налогообложение

$25
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Закрыт2 заявки132 просмотра

Тема: Отчёт по практике в страховой компании.

Пишем на основании отчётности с официального сайта компании.

цель отчёта - определение налоговой нагрузки

есть образец работы для примера

Объем 20 страниц

срок 5 дней

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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