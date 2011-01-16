Курсовая Бухгалтерская финансовая отчетность

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Тема работы: Понятие отчетного сегмента. Виды отчетных сегментов. Порядок формирования показателей раскрываемых в информации по отчетному сегменту.

теория с примером.

подробности почтой.

14 лет назад
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Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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