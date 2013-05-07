Курсовая - cтoмaтологическое мaтepиаловедение

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Вид работы: Курсовая

Предмет: cтoмaтологическое мaтepиаловедение

Тема работы: Cтoматологичecкие пacты

Количество страниц: 20-25

Срoк сдачи: 07-05-2013

Дополнительные требования: план работы: историческая справка; классификация; состав; особенности синтеза компонентов; описание химических, физических и технологических свойств; требования к качеству; правила хронения; пути использования в стоматологической практике

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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