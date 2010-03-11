Курсовая. Документационное обеспечение управления

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок168 просмотров

Подробности в приложении

15 лет назад
Vladimirton
Владимир 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$30
4 дня
helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
6 дней
Работу выполнила качественно и в срок! Продолжаем работать!
Спасибо за интересный проект. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы