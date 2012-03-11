Курсовая экономика

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Дисциплина социально -экономические отношения

Тема: "Государственное регулирование оплаты труда на примере Сбербанка РФ"

Теория+практика

Объем 40-50 листов

Методичка приложена, в ней все подробно. В работе во 2 главе нужно будет проанализировать коллективный договор и положение об оплате труда (заказчик обещает выслать. Если не вышлет - берем вымышленные)

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Срок исполнения до 10 дней

В течение 1 - 1,5 суток необходимо составить план работы и выслать на согласование.

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
nastyann
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$40
7 дней
Взяла проект, составили и утвердила план работы, получила материалы и пропала. Проект сорван