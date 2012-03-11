Курсовая экономика

Тема-Таможенные сборы: виды, порядок исчисления. Объем-35 листов. Срок-15.02 Антиплагиат-80%
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Дисциплина социально -экономические отношения
Тема: "Государственное регулирование оплаты труда на примере Сбербанка РФ"
Теория+практика
Объем 40-50 листов
Методичка приложена, в ней все подробно. В работе во 2 главе нужно будет проанализировать коллективный договор и положение об оплате труда (заказчик обещает выслать. Если не вышлет - берем вымышленные)
Антиплагиат от 60%
Срок исполнения до 10 дней
В течение 1 - 1,5 суток необходимо составить план работы и выслать на согласование.
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