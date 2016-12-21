Курсовая: Экономика

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок67 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Инновации на предприятиях.

Объем 40-45 страниц.

Данные прилагаем.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

Цена 1500р.

Срок  5-6 дней.

Ждем ваших заявок.

8 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров