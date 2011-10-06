Курсовая экономика электроснабжения

http://diplom-electro.ru/download/tmp/metoda.rar

методичка

http://diplom-electro.ru/download/tmp/kurs.rar

пример работы (сканированный)

исполнителю пришлю в лучшем качестве (распознается лучше finereader'ом)

Необходимо разобраться с решением и оформить в excel/word решение любого варианта курсового проекта. конкретные решения обсудим с исполнителем.

другими словами надо в excel настроить выбор данных нужного варианта, потом в excel произвести все необходимые расчеты. как связать excel\word я исполнителю лично помогу. исключая распознавание/набор текста/формул это достаточно несложная задача. большинство расчетов там чисто табличные.

хорошие навыки работы с Excel обязятельны (если не знаете как работать с функциями ИНДЕКС, СМЕЩ, ПОИСКПОЗ и т.д лучше не пишите)

при успешном выполнении возможно долгосрочное сотрудничество по подобным проектам.