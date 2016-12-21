Тема – "Особенности управления финансами проекта". Срочно! Срок – ночь. Должно быть готово к 22.12.2016 к 9 утра! Если есть готовая курсовая по данной теме – идеально. Работу необходимо сделать "под ключ", т.е ...
Курсовая – Экономика фирмы
тема – вариант 2 в методичке "тема работы"
страниц – 25-30
шрифт – 14
оригинальность – 60%
крайний срок – 25.12
все согласно методичке
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