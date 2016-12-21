Курсовая – Экономика фирмы

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Закрыт1 заявка116 просмотров

тема – вариант 2 в методичке "тема работы" 

страниц – 25-30 

шрифт – 14 

оригинальность – 60% 

крайний срок – 25.12 

все согласно методичке 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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