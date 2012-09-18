Курсовая Экономика и управление муниц. хозяйством

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Закрыт3 заявки81 просмотр

Любая из 40 тем из методички

25-30 стр.

оригинальность не менее 75%

срок 23 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров