Курсовая:экономика предприятий

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Закрыт3 заявки133 просмотра

СФУ Нефти и газа/машинное оборудование нефтеных и газовых промыслов/Курс4/курсовая работа: экономика предприятий нефтяных и газовых отраслей/ вариант 5

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
6 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад