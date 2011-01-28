Курсовая Электрические сети

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Курсовая по предмету "Электрические сети энергетических систем"

для специальности "Электрооборудование электрических станций и сетей"

по теме "Расчёт эл.сети 110 кВ" даны три подстанции и одна ТЭЦ

объем пояснительной записки 20 страниц

структура и требования в приложении

срок 05.02

цену указывайте в wmr

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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