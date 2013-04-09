Курсовая Электроснабжение

Необходимо выполнить расчетно -графическую работу по электроснабжению

В работе требуется

- определение расчетных нагрузок корпусов и предприятия в целом;

- составление картограммы нагрузок и выбор места расположения главной понизительной подстанции (ГПП) и, при необходимости, распределительных пунктов (РП-10 кВ);

- выбор числа и мощности трансформаторов ГПП;

- составление схемы электрических соединений ГПП;

- выбор режимов работы нейтралей трансформаторов ГПП;

- определение сечения воздушных линии (ВЛ) 110 кВ, питающих предприятие;

- расчет токов короткого замыкания (КЗ);

- выбор оборудования распределительных устройств ГПП и оценка минимально допустимого по термической стойкости к токам КЗ сечения отходящих кабельных линий 1;

- выбор типа, числа и мощности трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций (ТП), количества ТП в каждом корпусе и места их расположения 2;

- составление схемы распределения электроэнергии по территории предприятия на напряжении 10 кВ;

- выбор компенсирующих устройств на напряжении до и выше 1 кВ 3;

- выбор сечений кабельных линий 10 кВ.

Графическая часть курсового проекта включает в себя два чертежа формата А1:

- генеральный план предприятия с картограммой нагрузок, указанием центра электрических нагрузок (ЦЭН), мест расположения ГПП, ТП и трасс ВЛ-110 кВ и кабельных линий 10 кВ 4;

- однолинейную схему электроснабжения предприятия.

Методичка во вложении? там цветом выделено задание, т.е. задание делать только то что требуют для колледжа.