Необходимо выполнить расчетно-графическую работу по электротехнике. 1. Расчет параметров, энергетических показателей, токов и напряжений трехфазного трансформатора 2.Расчет параметров, энергетических показателей, токов и напряжений асинхронного двигателя Методичка во вложении
Курсовая Электроснабжение
Необходимо выполнить расчетно -графическую работу по электроснабжению
В работе требуется
- определение расчетных нагрузок корпусов и предприятия в целом;
- составление картограммы нагрузок и выбор места расположения главной понизительной подстанции (ГПП) и, при необходимости, распределительных пунктов (РП-10 кВ);
- выбор числа и мощности трансформаторов ГПП;
- составление схемы электрических соединений ГПП;
- выбор режимов работы нейтралей трансформаторов ГПП;
- определение сечения воздушных линии (ВЛ) 110 кВ, питающих предприятие;
- расчет токов короткого замыкания (КЗ);
- выбор оборудования распределительных устройств ГПП и оценка минимально допустимого по термической стойкости к токам КЗ сечения отходящих кабельных линий 1;
- выбор типа, числа и мощности трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций (ТП), количества ТП в каждом корпусе и места их расположения 2;
- составление схемы распределения электроэнергии по территории предприятия на напряжении 10 кВ;
- выбор компенсирующих устройств на напряжении до и выше 1 кВ 3;
- выбор сечений кабельных линий 10 кВ.
Графическая часть курсового проекта включает в себя два чертежа формата А1:
- генеральный план предприятия с картограммой нагрузок, указанием центра электрических нагрузок (ЦЭН), мест расположения ГПП, ТП и трасс ВЛ-110 кВ и кабельных линий 10 кВ 4;
- однолинейную схему электроснабжения предприятия.
Методичка во вложении? там цветом выделено задание, т.е. задание делать только то что требуют для колледжа.
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