Курсовая фин. право

Здравствуйте! Есть два файла с номенклатурой.Напротив каждого названия стоит уникальный код. 1 Нужно сопоставить два списка так,чтобы на одном листе экселя два списка сравнивались. 2 В этом списке можно было увидеть отдельно список тех позици,где кода из двух ...