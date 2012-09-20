Курсовая Финан. среда предпринимательства

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок119 просмотров

Тема любая из списка в приложенных файлах. Срок 26 сентября. На примере ОАО Горнозаводскцемент.

13 лет назад
loren
Елена 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$35
5 дней

Заявки фрилансеров

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад