Курсовая финансы

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Завершен5 заявок152 просмотра

Требования в прикрепленном файле.

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Предложения только в проект.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$25
2 дня
Спасибо. Хорошо выполненная работа. Сотрудничеством доволен.
Сергей, прекрасный заказчик! Четкое ТЗ, всегда на связи, а так же своевременная оплата. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!! С уважением, Раиса:)

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад