предмет: холодильные машины вид работы:курсовой проект (в МУ стр.22!) требования (во вложении) шифр 183123 срок: 15 октября
Курсовая - финансы организации
Тема : финансовые проблемы банкротства предприятия
1. Глава:Теоритические аспекты банкротства и финансовые основы его анализа
2.Втора глава строится на основе анализа объекта
3.Отражение проблемы рассмотрения,изучения,анализа банкротства.Возможные пути решения проблемы
срок 12 октября
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