Курсовая - финансы организации

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Тема : финансовые проблемы банкротства предприятия

1. Глава:Теоритические аспекты банкротства и финансовые основы его анализа

2.Втора глава строится на основе анализа объекта

3.Отражение проблемы рассмотрения,изучения,анализа банкротства.Возможные пути решения проблемы

срок 12 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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