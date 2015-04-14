Факультет: Государственного и Муниципального Управления Предмет, дисциплина: Рынок труда Тема работы: Современные подходы. Классификация рынков труда Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 25 ...
Курсовая финансовый менеджмент
30 страниц
5 дней
АП от 85%
подробное задание во вложении
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