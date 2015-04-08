Курсовая.Информатика

Работу я выполнил в оговоренный срок, выслал на указанную заказчиком почту, он даже получил письмо. Затем началась интересная котовасия: "отписал заказчику, жду ответ", "когда получу оплату, тогда и вам будет оплата", "файл не открывается". Т.е. он является посредником. На сообщения Referatiktop отвечает через раз. В итоге вроде заказчик с хорошим рейтингом, но ведет себя как-то неподобающе. Обидно, что выполнил работу без предоплаты, доверившись хорошей репутации Вячеслава. Если этот отзыв здесь находится, значит, работа мне так и не оплачена. P.S. Интересующимся готов предоставить любые доказательства своей правоты.