Курсовая.Информатика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка118 просмотров

Курсовая.Информатика, решение 5 задач, Excel и Mathcad,методичка есть

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$30
2 дня
Работу я выполнил в оговоренный срок, выслал на указанную заказчиком почту, он даже получил письмо. Затем началась интересная котовасия: "отписал заказчику, жду ответ", "когда получу оплату, тогда и вам будет оплата", "файл не открывается". Т.е. он является посредником. На сообщения Referatiktop отвечает через раз. В итоге вроде заказчик с хорошим рейтингом, но ведет себя как-то неподобающе. Обидно, что выполнил работу без предоплаты, доверившись хорошей репутации Вячеслава. Если этот отзыв здесь находится, значит, работа мне так и не оплачена. P.S. Интересующимся готов предоставить любые доказательства своей правоты.

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад