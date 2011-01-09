Задание 10.6. Привод конвейера срок до 04.01
Курсовая информатика VBA
Подробности в файле. Вопросы и утонения, если возникнут в личку. Срок 07.01-08.01
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