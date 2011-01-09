Курсовая информатика VBA

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Завершен4 заявки223 просмотра

Подробности в файле. Вопросы и утонения, если возникнут в личку. Срок 07.01-08.01

VBA
14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$65
7 дней
Елена прислала работу 01.01.11, причем раньше срока. Как же приятно работать с профессионалами!
Как всегда, от работы только положительные эмоции!

Заявки фрилансеров

tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад