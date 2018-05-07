Курсовая: Информационная безопасность

Здравствуйте. Нужно написать магистерскую. Тема: Проблематика решения преобразовательных задач, связанных с реальным разделом административных и производственных зданий. Объем: 110 стр ( с учетом приложении) Уникальность от 80% по антиплагиату. Методичку прилагаем: не совсем по моему направлению, в общих чертах требования ...
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Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Тема: разработка методики тестирования безопасности мгновенных сообщений на jabber сервере.
Объем: 35-40 стр.
От клиента: Нужно чтобы были описаны +и - xmpp,методика тестирования.
Курсовая теоретическая, но если что можно было теорию применить на практике.
Также в курсовой обязательно должны быть следующие этапы (см прикрепленный файл)
Методички нету.
Оформление times new roman 14 интервал полуторный
Срок: Готовая работа нужна 11 мая.
Интересует цена.
Ждем заявок.
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