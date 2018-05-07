Курсовая: Информационная безопасность

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: разработка методики тестирования безопасности мгновенных сообщений на jabber сервере.

Объем: 35-40 стр.

От клиента: Нужно чтобы были описаны +и - xmpp,методика тестирования.

Курсовая теоретическая, но если что можно было теорию применить на практике.

Также в курсовой обязательно должны быть следующие этапы (см прикрепленный файл)

Методички нету.

Оформление times new roman 14 интервал полуторный

Срок: Готовая работа нужна 11 мая.

Интересует цена.

Ждем заявок.

6 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад