Курсовая Информационная система о продуктах пит-ия

Предмет: Управление информационными системами

Тема: Информационная система о продуктах питания

Срок: 9 сентября до 12-00 по москве

1) Объем текста записки – 25 стр. (14 шрифт, 1,5 инт.);

2) Объем структуры данных – 12 таблиц в связи один ко многим;

3) Структура курсовой:

- Оглавление;

- Введение (актуальность выбранной темы, общие характеристики к современным подходам реализации данного направления), объем – 1-2 стр;

1 глава: Исследование предметной области заданной темы (нужно сформулировать цель курсовой работы,заключающуюся в разработке информацтонной системы(структурирование информации,реализация информационной системы), для предметной области приводят ограничения налогаемые в этой области(данные ограничения приводятся в виде чисел) ;

2 глава: Выбор(или описание)инструментальных средств реализации проекта(Ассеss),обосновать что с помощью Access можно реализовать данную задачу; -разработка структуры базы данных,описываются таблицы(существующие в них поля и т.п.,каким образом таблицы связаны друг с другом ).

3 глава: Разработка интерфеса пользователя(перед его разработкой надо проанализировать решаемые задачи,что именно является входящимиформами,какую информацию надо предоставлять в виде отчёта(текста);какие запросы необходимо делать к базе данных);предложенные решения надо представить в структурированном виде.

4 глава: Реализация информационной системы в Ассеss, (формы,отчёты,запросы,работоспособность информационной системы подтверждается на конкретных примерах).

Заключение(в простой форме описываются результаты,полученные данные в форме проекта(что сделано),объём 1 стр.

Список литературы 5-8 штук(оформить по госту)