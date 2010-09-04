Предварительная формулировка темы диплома: Анализ имиджа государственного служащего (в прессе) Объем дипломной работы – 60-90 страниц печатного текста. Как правило, делится на 2-3 самостоятельные части. 1 (2) часть – теория, потом практика, которая доказывает теорию. Теория ...
Курсовая Информационная система о продуктах пит-ия
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Предмет: Управление информационными системами
Тема: Информационная система о продуктах питания
Срок: 9 сентября до 12-00 по москве
1) Объем текста записки – 25 стр. (14 шрифт, 1,5 инт.);
2) Объем структуры данных – 12 таблиц в связи один ко многим;
3) Структура курсовой:
- Оглавление;
- Введение (актуальность выбранной темы, общие характеристики к современным подходам реализации данного направления), объем – 1-2 стр;
1 глава: Исследование предметной области заданной темы (нужно сформулировать цель курсовой работы,заключающуюся в разработке информацтонной системы(структурирование информации,реализация информационной системы), для предметной области приводят ограничения налогаемые в этой области(данные ограничения приводятся в виде чисел) ;
2 глава: Выбор(или описание)инструментальных средств реализации проекта(Ассеss),обосновать что с помощью Access можно реализовать данную задачу; -разработка структуры базы данных,описываются таблицы(существующие в них поля и т.п.,каким образом таблицы связаны друг с другом ).
3 глава: Разработка интерфеса пользователя(перед его разработкой надо проанализировать решаемые задачи,что именно является входящимиформами,какую информацию надо предоставлять в виде отчёта(текста);какие запросы необходимо делать к базе данных);предложенные решения надо представить в структурированном виде.
4 глава: Реализация информационной системы в Ассеss, (формы,отчёты,запросы,работоспособность информационной системы подтверждается на конкретных примерах).
Заключение(в простой форме описываются результаты,полученные данные в форме проекта(что сделано),объём 1 стр.
Список литературы 5-8 штук(оформить по госту)
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