Добрый день! Необходимо выполнить курсовую работы по ТОТС, тема "Расчет характеристик системы связи", срок - 10 января
Курсовая История языка (французский)
Курс: 4
Предмет: история языка
Вид работы: курсовая (211201 Бот)
Объем: 25 страниц
Тема: Эволюция порядка слов от латинского к старофранцузскому: сравнительно-сопоставительный анализ латинского и старофранцузского текстов Dialogus anime conquerentis et rationis consolantis.
Дополнительно: ссылка на нужный текст:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57243275.image.f57.tableDesMatieres
Срок сдачи:
25-26 декабря - план + список литературы на утверждение
10 января - готовая работа или ее часть.
Стоимость: ?
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