Курсовая История языка (французский)

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Закрыт1 заявка118 просмотров

Курс: 4

Предмет: история языка

Вид работы: курсовая (211201 Бот)

Объем: 25 страниц

Тема: Эволюция порядка слов от латинского к старофранцузскому: сравнительно-сопоставительный анализ латинского и старофранцузского текстов Dialogus anime conquerentis et rationis consolantis.

Дополнительно: ссылка на нужный текст:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57243275.image.f57.tableDesMatieres

Срок сдачи:

25-26 декабря - план + список литературы на утверждение

10 января - готовая работа или ее часть.

Стоимость: ?

14 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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