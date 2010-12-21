Курсовая История языка (французский)

Дипломная. специальности дизайн интерьеров. Суть диплома заключаются,в следующем: существует дом-дюплекс,одну его половину надо доработать,она состовляет примерно 170кв.м,цоколь,1,2-й этаж+чердак.Имеются чертежи к этому дому в распечатанном виде,исходников ...