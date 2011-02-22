Курсовая к 1 февраля

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Завершен4 заявки157 просмотров

Тема курсовой: Междунар0дное регулир0вание ин0странных инвестиций, 30 стр.

К утру 1 февраля до 8 утра по мск.

Пишите стоимость и сроки.

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Как всегда всё ок))
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад