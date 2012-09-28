Курсовая Конституционное право России

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Завершен10 заявок93 просмотра

Тема: "Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. Личные права и свободы человека и гражданина."

Объем работы (стр): объем курсовой работы (без приложений) не должен превышать 25-30 страниц машинописного текста

оригинальность не менее 75%

срок 25 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$33
5 дней
Отличная работа. В срок!
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Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад