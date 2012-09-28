Тема: "Правовая культура " Объем работы (стр): объем курсовой работы (без приложений) не должен превышать 25-30 страниц машинописного текста срок 25 сентября
Курсовая Конституционное право России
Тема: "Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. Личные права и свободы человека и гражданина."
Объем работы (стр): объем курсовой работы (без приложений) не должен превышать 25-30 страниц машинописного текста
оригинальность не менее 75%
срок 25 сентября
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