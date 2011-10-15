Курсовая логистика

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Тема: Таможенный склад

Объем 25 стр.

Работу нужно выполнить в соответствии с последними законодательными данными, преподаватель строго к этому относится. На пять с плюсом.

14 лет назад
AdminDP
Семен 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад