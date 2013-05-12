Курсовая - Логистика

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Закрыт1 заявка79 просмотров

Вид работы: Курсовая

Предмет: Логистика

Тема работы: Cтaндapты кaчecтва лoгиcтичecких ycлуг кoмпании

Количество страниц: 20-25

Срoк сдачи: 12-05-2013

требования прикреплены

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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