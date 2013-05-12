Диплом 80-100 страниц.Совершенствование управления подразделением организации, на примере отдела охраны и сопровождения грузов в частном охранном предприятии Есть утвержденный план и методичка. Ваши сроки и стоимость?
Курсовая - Логистика
Вид работы: Курсовая
Предмет: Логистика
Тема работы: Cтaндapты кaчecтва лoгиcтичecких ycлуг кoмпании
Количество страниц: 20-25
Срoк сдачи: 12-05-2013
требования прикреплены
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