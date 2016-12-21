Курсовая – логопедия

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Закрыт2 заявки89 просмотров

тема – Взаимодействие логопеда и учителя начальных классов в устранении нарушений письменной речи младших школьников. 

страниц – 30 

шрифт – 14 

оригинальность – 60-65% 

крайний срок – 27.12 

работа с практикой 

план нужно согласовать! 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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