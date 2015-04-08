Курсовая.Макроэкономика

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Закрыт1 заявка90 просмотров

Курсовая.Макроэкономика.Эволюция капитала:его содержания и научных концепций.Срок 2 дня, есть готовый план, одобренный преподавателем.АНТИПЛАГИАТ 80, 25 стр

10 лет назад
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Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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