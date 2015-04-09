Курсовая. малое предприятие - магазин.преимущ-ва, недостатки, перспект

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Закрыт1 заявка82 просмотра

на примере магазина.

данных нет - можно взять любые.

с практической частью

структура примерная:

http://joxi.ru/lJ2bGyRULNWeA6

+ презенташка на 7-9 слайдов.

стоимость в рублях и срок?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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