Курсовая "Маркетинг территории в условиях кризиса"

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План:

Введение

1. Теоретические аспекты маркетинга территорий

2. SWOT-анализ территории (на примере г.Москва)

3. Рекомендации по развитию маркетинга территорий в условиях кризиса

Заключение

Список литературы

Приложение

Объем порядка 25-30 стр

полуторный интервал, 14 шрифт

Поля: слева 3, сверху-снизу 2, справа 1,5см.

Нумерация страниц сверху по центру, сноски внизу страницы

Антиплагиат 75%

20-21 ноября

14 лет назад
Leogorn
Леонид 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)