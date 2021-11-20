Количество страниц - 80-100. Нужны графики, диаграммы, таблицы, рисунки. Литература - за последние 3 года. Антиплагиат - от 80% Сроки - чем раньше, тем лучше Выберу исполнителем того, кто предложит меньшую сумму.
Курсовая "Маркетинг территории в условиях кризиса"
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План:
Введение
1. Теоретические аспекты маркетинга территорий
2. SWOT-анализ территории (на примере г.Москва)
3. Рекомендации по развитию маркетинга территорий в условиях кризиса
Заключение
Список литературы
Приложение
Объем порядка 25-30 стр
полуторный интервал, 14 шрифт
Поля: слева 3, сверху-снизу 2, справа 1,5см.
Нумерация страниц сверху по центру, сноски внизу страницы
Антиплагиат 75%
20-21 ноября
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