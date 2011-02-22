Курсовая массовые коммуникации

$27
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Завершен1 заявка164 просмотра

Задание в файле

объем 30+ приложения

план до 19.01

работа до 26.01

оригинальность от 85%

цена 800 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$26
5 дней
Все как и всегда сделано на отлично
Елена - чудесный заказчик! Столько уже работаем - ни разу не подвела, всегда на связи, оплата без задержек! Все бы были такие заказчики (мечтать на вредно, как говориться))!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад