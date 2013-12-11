Суть задания и само задание в файле. Более подробно - исполнителю
Курсовая математическое моделирование
Нужно выполнить работу по математическому моделированию. Работа включает в себя теоретические вопросы и практические задачи.
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