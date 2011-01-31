Добрый день! Срочно требуется написать дипломную работу по Финансам на немецком языке. Объем 60 стр. Все подробности и детали работы, а также способы оплаты будут обговорены в личке.
Курсовая, менеджмент
Тема: Разработка бизнес плана частной клиники
есть методичка
5 дней
Заявки фрилансеров
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