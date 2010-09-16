Курсовая Методическое обеспечение СКД

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Тема - структура методического обеспечения в стране.25-30 стр

нужно к 19 числу

методички нет. единственное содержание должно с точечками, несколько глав. прописать

цели, задачи, актуальность. ссылки. во общем стандартные требования.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)