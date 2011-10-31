Курсовая. Микропроцессоры.

Предмет

Микропроцессоры

Тема работы

Разработать схему МПС и написать под нее программу на Assembler

Кол-во страниц

25-30

Шрифт

14

Интервал

1,5

Источники

5-10

Сноски

Нет

Требования к работе

Вариант №3, подвариант №2 из таблицы 1,4 Выполнить все требования и указания, предъявленные в методичке. Программа ek51v610a (для написания кода на Асеблер) Обязательно рисунок структурной схемы системы измерения. Микрокотроллер выбрать только из семейства MSC-51 Лекции, пример курсовой (делать соответственно не один в один), среда, файлы помои кодов, методичка все предоставлено.