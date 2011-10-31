Требуется выполнить курсовик по системе муниципального управления. Не путать гос. управление с муниципальным и любым другим. Работа будет проверяться перед оплатой. Тут нужна работа на 50 страниц и элементарное понимание что такое ...
Курсовая. Микропроцессоры.
Предмет
Микропроцессоры
Тема работы
Разработать схему МПС и написать под нее программу на Assembler
Кол-во страниц
25-30
Шрифт
14
Интервал
1,5
Источники
5-10
Сноски
Нет
Требования к работе
Вариант №3, подвариант №2 из таблицы 1,4 Выполнить все требования и указания, предъявленные в методичке. Программа ek51v610a (для написания кода на Асеблер) Обязательно рисунок структурной схемы системы измерения. Микрокотроллер выбрать только из семейства MSC-51 Лекции, пример курсовой (делать соответственно не один в один), среда, файлы помои кодов, методичка все предоставлено.
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