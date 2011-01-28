Курсовая мировая экономика

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Завершен11 заявок268 просмотров

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14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$30
9 дней
Приятно работать с Марией, работа была сделана вовремя, качественно. оперативно доработана.
Дарья очень хороший заказчик. работали по 2 проектам , все оперативно и по делу. моя оценка +10 .

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад